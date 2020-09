Un nuevo estudio científico publicado en la revista The New England Journal of Medicine destaca las ventajas del uso de mascarillas para hacer frente al COVID-19, dando cuenta sobre la posibilidad de que se genere una "inmunidad temporal".

El estudio publicado recientemente en la prestigiosa revista científica The New England Journal of Medicine habla sobre la utilización de tapabocas durante la pandemia de COVID-19.

Específicamente, el artículo señala que el uso generalizado de mascarillas puede estar vinculado con un aumento en la cantidad de casos asintomáticos o casos leves de la enfermedad.

Las mascarillas, difundidas ampliamente como principal método para prevenir el contagio, podrían actuar como elemento de "variolación", es decir, generar una especie de inmunidad temporal al virus.

"El enmascaramiento universal podría convertirse en una forma de ‘variolación’ que generaría inmunidad y, por lo tanto, ralentizaría la propagación del virus en los Estados Unidos y en otros lugares, mientras esperamos una vacuna”, detalla el texto publicado en The New England Journal of Medicine.

Uno de los autores del artículo, el Dr. George Rutherford, afirma que "las mascarillas reducen la cantidad de partículas virales que quedan suspendidas en el aire, por lo que, si está infectado, obtendrá una dosis más baja y síntomas menos graves".

Por su parte, la doctora Monica Gandhi, coautora del material, manifiesta que una persona puede tener el COVID-19 pero permanecer asintomática. Por ello, cree que si se pueden aumentar las tasas de infección asintomática gracias al uso de tapabocas, tal vez eso se convierta en una forma de variolar la población.

Si bien esta hipótesis necesita recopilar más datos, los experimentos realizados con hámsteres han relacionado ya el uso de mascarilla con la enfermedad.

Los dos especialistas en enfermedades infecciosas de la Universidad de California también señalan en su estudio que en países donde el uso de mascarillas ya era algo común o adoptado rápidamente como Japón, Taiwán, Tailandia, Corea del Sur, Singapur y la República Checa, las tasas de enfermedad grave y muerte se han mantenido bajas en relación con otros países.