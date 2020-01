La localidad, que cuenta con 11 millones de habitantes, se encuentra en cuarentena –está sellada al igual que otras 8 poblaciones–. Las alarmas saltaron este domingo tras conocerse que el coronavirus tiene un periodo de incubación de 14 días y que es contagioso antes de que se manifiesten síntomas.

A través de las redes sociales se dieron a conocer los videos de cómo la gente cantaba 'Jiāyóu!' de balcones y calles. El cántico significa 'sigue adelante'.

This is what it sounds like across #Wuhan tonight. In the city (of 11 million) that is effectively quarantined as the epicenter of the #coronarvirus, a social media message urged people to chant ‘Jiāyóu!’ from balconies & streets. It means, ‘keep going’. Have a listen: @NBCNews pic.twitter.com/yJSP0Cg5fK

— Janis Mackey Frayer (@janisfrayer) January 27, 2020