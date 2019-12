Con solo 18 años, Alejandro Barrios consiguió miles de reproducciones en sus plataformas online, el productor y DJ lanzó el video de su quinto tema oficial, producido y compuesto por él mismo: The way. El audiovisual fue presentado en la cuenta de Instagram del artista y en Youtube.

Desde niño, Alejandro Barrios sintió un profundo interés hacia la música. Así, en el 2011, ingresó al Conservatorio Nacional de Música para estudiar guitarra popular, adquiriendo también conocimientos en teoría musical, y cinco años atrás decidió dedicarse profesionalmente a esta rama artística. Con esa meta, empezó a investigar sobre producción musical, aprendiendo a través de tutoriales para desarrollar materiales propios.

Diferente, Loco, Dance y My night se titulan las cuatro canciones oficiales del DJ hasta la fecha y se encuentran en todas las apps musicales. Alejandro ahora lanza el videoclip de The way, el quinto y más reciente trabajo de su autoría, apostando por posicionarlo como hit del verano. Para ello, estará disponible en todas las plataformas musicales (SoundCloud, Spotify, YouTube, Apple Music, Deezer, etc.).

Como en los 80 y 90

El videoclip de The way, guionado por Alejandro y dirigido por Facundo Garayo, fue rodado en un conocido centro veraniego en Altos (Cordillera) e involucró a 17 personas, entre extras y profesionales.

Por su parte, Mila Labarca aportó a la vocalización e idealización del tema.

La realización es el segundo videoclip del DJ y está contextualizada en los años 80 y 90, como deja notar la escenografía y vestuario de los protagonistas.

En el 2014, Alejandro presentó Loco, tema de impacto nacional e internacional, que hoy tiene 65.000 reproducciones en SoundCloud, mientras que en Spotify fue escuchado más de 30.000 veces durante el 2019.