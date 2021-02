Esta mañana en conferencia de prensa, Beatriz Denis manifestó que seguirán con la búsqueda de su padre. “Hoy, somos nosotros. Lastimosamente nos toca pasar por este calvario, esta agonía que no tiene fin y mañana le puede tocar a cualquiera. Creo que faltaría un poco más de voluntad política”, lamentó.

Indicó que el hecho que su padre, Edelio Morínigo y Félix Urbieta sigan secuestrados es responsabilidad del Gobierno, por lo que solicitaron que los tres Poderes del Estado coordinen acciones a fin de lograr la liberación.

En tal sentido, señaló que no tienen ninguna novedad sobre el secuestro de su padre. “Para nosotros un avance sería tener información sobre papá o los demás secuestrados. No tenemos avance, no tenemos nada. Sé que están visitando y hablando con las comunidades pero no tenemos nada. Vamos a seguir insistiendo, viendo otras alternativas para poder dar con nuestro padre”, afirmó.

En cuanto al rechazo del Gobierno para recibir ayuda internacional de la Cruz Roja, dijo que continuarán en búsqueda de asistencia en donde y a quienes puedan, reconociendo que el tema del secuestro se enfría, ya que hay otras noticias y otros problemas.

“Papá, no vamos a dejar de esperarte, de buscarte, de pedir y exigir que el Gobierno actúe y exigir tu libertad, la de Edelio y la de Félix”, puntualizó.

Cabe recordar que el exvicepresidente Óscar Denis fue secuestrado junto con Adelio Mendoza, su capataz, el pasado 9 de septiembre del 2020 por el EPP, en inmediaciones de su estancia La Tranquerita, ubicada en el departamento de Amambay.

Mendoza fue liberado aproximadamente cinco días después del rapto. Sin embargo, hasta la fecha el exvicepresidente sigue en cautiverio.