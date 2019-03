Elizabeth Parini Noguera de 43 años inició un ir y venir de IPS Central y la Clínica Ingavi en busca de alivio al intenso dolor, fiebre y el malestar que sentía por la piedra en los riñones que ya padecía y tenía fijada una cirugía recién en junio.

El sábado solo fue medicada y la hicieron volver a la casa y si bien sintió un ligero alivio todo el malestar volvió en pocas horas y volvieron a buscar atención, contó el hermano Alcides Parini.

Lamentó que tantos años de aporte al IPS, 15 en total, no sirvieron para salvar su vida cuando lo necesitó.

“Ya no vamos a recuperar a nuestra hermana, ya no podemos hacer nada para recuperarla pero por lo menos para que esa atención hacia otras personas que no necesiten deben ser más atentos. Ella estuvo en una situación muy difícil, en un estado deplorable y solo se le dio atención superficial y la volvían a la casa”, relató Parini.

Recordó que el domingo, ya era el tercer día de idas y vueltas, Elizabeth ya estaba deshidratada, llegó a urgencias y esperó mucho para ser atendida y luego de medicarla sin estudios previos le recomendaron que si tenía alguna recaída vaya directamente al hospital central para la internación.

“El lunes recayó y la llevamos al hospital central y la atención fue peor, no había cama y sabíamos que si no se internaba y no la medicaban ella se moría. Ya estaba sin comer, deshidratada y no puedo entender cómo mirándole en la situación en la que estaba los doctores no hicieron algo más por ella”, lamentó.

Cuestionó que IPS se pague sí o sí y que todos los trabajadores solo reciban un pésimo servicio por algo que se paga sin interrupciones. “A todos nos pasa lo mismo cuando queremos consultar, y nos plagueamos al pedo porque la causa va más allá de lo que podemos hacer y es inhumano como proceden. Sí o sí pagamos y no cuando necesitamos no tenemos esa devolución hacia nuestra salud”, señaló.

Reflexionó sobre la situación de tantas personas que no tienen los recursos para ir a un servicio privado y que es tremendamente injusto que teniendo IPS se tenga que optar por pagar para no morirse.

“La situación es terrible y en Paraguay si no tenés dinero te morís, es así de simple. Es prohibido enfermarse si no tenés plata y si te enfermás tenés que prepararte para morir porque si no pagás en un privado te morís”, afirmó dolido.

Debido a que la paciente no fue internada, la familia la llevó hasta el Hospital de Villa Elisa donde recibió una buena atención pero ya nada se pudo hacer para recuperar a la mujer. “Todo el personal estuvo al 100 por ciento con ella pero fue en vano porque ella ya llevó mucho tiempo sin recibir la atención que necesitaba”, destacó y comparó que en IPS ya ese domingo si no pedían a los gritos que sea sometida a estudios ni eso le hubiesen hecho a Elizabeth.

“Queremos esclarecer la situación, no vamos a recuperar a nuestra hermana pero para las siguientes situaciones de los asegurados no queremos que pasen por lo mismo y deberíamos reclamar un servicio mucho mejor”, puntualizó.