El cuidado y protección del cuerpo en forma progresiva desde la infancia, pasando por la adolescencia y la juventud pueden cambiar el curso de las tres décadas de recorrido que lleva transitando el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en el mundo y su fase terminal el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida) que cobró la vida de cerca de 3.000 personas en el país.

No se trata de enseñarle a un niño de cinco años a usar un condón, se trata de que ese niño sepa cómo proteger y cuidar su cuerpo y que nadie vulnere sus derechos y que una vez siendo joven tenga la información necesaria para conocer los riesgos de no cuidarse de las enfermedades de transmisión sexual, explica Alfredo Gaona, presidente de la Fundación Vencer.

Esa es la prevención primaria que busca instalarse para las personas que no viven con VIH y la prevención secundaria ya se trata para personas que tienen un diagnóstico positivo y puedan evitar el desarrollo de enfermedades vinculadas al Sida con un tratamiento oportuno.

“En las acciones de prevención primaria siempre apostamos por trabajar con los jóvenes y adolescentes que son los que acceden a un sistema educativo y el ente rector es el MEC que tendría que contar con planes y políticas de prevención pero hasta hoy en día no lo tiene porque existe una estructura que se encuentra bajo dominio de ciertas personas y es chocar contra costumbres y creencias de que solo la familia debe proporcionar educación de la sexualidad”, señala.

Gaona afirma que aún se encuentra muy arraigado el preconcepto sobre las formas de transmisión del virus y de las personas que viven con VIH.

“El VIH tiene 30 años más o menos y hay cosas que mamá o papá de antes no saben y podría ser que una familia recién constituida y con mucha información empiecen a hablar con sus hijos sobre que no se contagia sino que se transmite; que todos somos vulnerables, que no hay riesgo en compartir un tereré con una persona”, indicó.

Sobre el uso del condón, explicó que está directamente relacionado con la fidelidad, la virginidad o la creencia de los padres de que sus hijos no mantienen relaciones sexuales porque no hablan de eso.

“Seguimos chocando con mitos muy culturales o religiosos y el condón es uno de ellos, se instala en el chip y no se quiere hablar de eso. Por qué es que seguimos teniendo altos índices de adolescentes embarazadas, es porque no están teniendo en cuenta los métodos de prevención y a raíz de eso pueden venir otras infecciones de transmisión sexual y el VIH”, advirtió.

El hablar y proveer información tanto a niños y adolescentes se debería dar en forma progresiva y en cuanto a educación en este sentido, el MEC es el gran ausente lamenta Gaona.

“En gobiernos anteriores se trabajó por tener una política pública de educación de la sexualidad con un equipo gestor con varias secretarías y organizaciones y por presión de un grupo todo fue tergiversado, se encajonó y allí quedó y las cifras de casos positivos seguirá mientras un gobierno no se haga cargo de la educación de la sexualidad en niños, adolescentes y jóvenes”, agregó.

No es solo participar de charlas y repartir folletos y mostrarles vídeos, es dar información progresiva y de acuerdo al grupo al que está dirigida.

“Lo que hace falta es que la persona pueda analizarse, vea cuáles son los riesgos y luego replantearse cuáles son los métodos de forma preventiva de acuerdo a la situación que vive porque un comportamiento no se cambia solo con un taller y el Paraguay es famoso por firmar convenios internacionales pero estos deben ser traducidos en políticas públicas”, recordó Gaona.

Destacó que en la pareja misma se cuestiona al miembro que propone el uso del condón y directamente se relaciona con la infidelidad siendo que forma parte de la prevención dentro de la pareja.

En el sector privado como empresas tampoco es fácil el acceso para brindar información a los empleados. “De VIH no se habla, no se quiere encarar, se tiene miedo y la gente comete el error de no creerse vulnerable y eso es un error, dicen que no les pasará”, indicó.

Sin tratamiento llegan a fase Sida

En Paraguay unas 20.000 personas viven con VIH; de estas 13.000 tienen un diagnóstico positivo y solo el 50% sigue un tratamiento adecuado, el resto conoce su estado serológico y no accede al tratamiento por diversas situaciones como pobreza, discriminación, violencia, lejanía del servicio, o deciden no tratarse por temor a la estigmatización.

“Lo ideal es que las personas al saber su estado serológico se adhieran al tratamiento ya no estamos en una epidemia cuando no había respuesta, ahora sí hay, hay servicios gratuitos para el test, la medicación y las consultas pero sigue habiendo gente que nunca se hizo el test y llega a los servicios ya con la enfermedad desarrollada por no seguir un tratamiento a tiempo porque hablar de VIH sigue siendo un morbo desde el servicio de salud y la familia, el entorno cercano”, recordó.

Lamentó que sigan los casos de personas que caen la fase Sida y llegan a los servicios con alguna enfermedad oportunista que muchas veces no permite brindarle un tratamiento para restablecerle la salud porque la infección ya causó estragos en la salud.

“Les decimos que no caigan en fase Sida, que se acerquen a los servicios, accedan al tratamiento y se les puede ayudar a que encuentran la manera de tratarse a tiempo y llevar una buena calidad de vida”, puntualizó.

Hoy se recuerda el Día Mundial de Lucha contra el VIH/Sida y en el acto de conmemoración, la doctora Tania Samudio, directora de PRONASIDA destacó la especial atención que requieren ciertos grupos poblacionales, por su vulnerabilidad ya que corren un riesgo mayor de infección por VIH entre los los niños, adolescentes, pueblos indígenas y personas privadas de libertad.

Asimismo recalcó que aunque no se cuenta con un tratamiento curativo para esta infección, el tratamiento eficaz con los antirretrovirales permite mantener controlado al virus, prevenir la transmisión a otras personas y llevar una vida saludable y productiva.