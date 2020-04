Sin síntomas pero con carga viral para contagiar, así se propaga el coronavirus en pacientes que no cumplen con el aislamiento ni toman las medidas básicas de higiene como el lavado de manos. Si no se respeta la cuarentena, infectados aumentarán advirtió el Doctor José Fusilo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología.

Un 30% de pacientes con coronavirus no desarrollarán síntomas de la enfermedad y existen estudios que revelan que 3 de cada 10 personas que se enferman son asintomáticas y estas son responsables del 80% de los contagios lo que explica la propagación del virus a nivel mundial, explicó el Doctor José Fusilo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología.

“Van a estar a tu lado y no te vas a dar cuenta que están enfermas”, afirmó Fusilo sobre los pacientes ya contagiados pero asintomáticos por lo que insistió en las medidas de seguridad como el lavado constante de manos, el distanciamiento social y el uso de mascarillas.

La propagación del virus y la infección que produce se puede frenar con las medidas higiénicas y evitar la aglomeración de personas que al final de cuentas es la finalidad del cumplimiento estricto de la cuarentena.

“La cuarentena está funcionando y debe continuar”, señaló el profesional e indicó que “el virus no viene a nosotros, nosotros vamos al virus” y esto queda demostrado con el aumento de casos cuando no se respeta el aislamiento, el distanciamiento social y cuando no se practican las medidas de higiene.

No descartó que si se baja la guardia con relación a las medidas sanitarias más personas serán infectadas y aumente el reporte de casos positivos en los próximos días.