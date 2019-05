Los pobladores de esas zonas llegaron a Asunción con fotos de casas inundadas, caminos anegados y personas con el agua por las rodillas, con las que pretendían poner imagen a la situación que viven, así como la carencia de alimentos y la imposibilidad de acceder a las escuelas y centros de salud.

Martín Cabaña, dirigente de una de estas comunidades, dijo que el agua “impide transitar por los caminos, ni en camión ni en 4x4”, y no solo corta las vías, sino que también se lleva sus casas, que son “arenosas y cuando llueve desaparecen rápidamente”.

“En mi comunidad (el agua) está afectando a la plantación de sésamo y demás productos como poroto, sandía, zapallo… Plantamos y ahora destruido por las inundaciones”, lamentó Cabaña.

Su problema no termina con la temporada de lluvias, sino que se agrava después con la época de sequía y se le “unen las dos cosas”.

Por eso, su petición al Gobierno es que su ayuda no sea “solo una vez, sino a largo plazo”, y denunció que las autoridades municipales no están actuando.

Las quejas de Cabaña también se extienden a la falta de servicios sanitarios y educativos, con niños que llevan días sin ir al colegio y personas sin atención médica, ya que no se puede acceder.

Un reclamo similar al manifestado por Mario Ortellado, de la comunidad nivaclé, quien se mostró “triste” por la dejadez que viven.

“Nuestra comunidad está totalmente inundada. Es muy triste para la comunidad y muy difícil, porque los niños no tienen para comer, no hay trabajo en el monte para buscar alimento… Está totalmente bajo agua y no hay camino”, relató.

En su poblado, los niños no están yendo al colegio ni tampoco reciben atención sanitaria, al igual que los adultos, y los víveres empiezan a escasear.

Ortellado comentó que a una de sus vecinas, propietaria de un pequeño comercio, ya se le terminaron las provisiones, por lo que se está planteando, como líder de la comunidad, instar a sus pobladores a buscar alimentos fuera.

Los líderes indígenas que acudieron hoy a Asunción también solicitaron una mesa de diálogo con las autoridades para abordar políticas públicas a largo plazo con las que se consiga paliar la emergencia y evitar que se repita.