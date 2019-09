La ley prevé que el 2% de la producción de las empresas que obtengan la licencia sea entregada al MSP y éste directamente provea, en forma gratuita, a todos los servicios del país de acuerdo al registro nacional de pacientes que aún no fue elaborado. Las empresas interesadas podrán entregar sus solicitudes y documentos del 1 al 31 de octubre en la Dirección de Vigilancia Sanitaria.

Con la resolución lista ya se podrá iniciar el proceso de otorgamiento de licencias para la producción e industrialización del cannabis para uso medicinal. Si bien aún no se cuenta con el registro de pacientes que podrán acceder al producto terminado en forma gratuita, este será elaborado de acuerdo a un control estricto con indicaciones médicas, anunció el doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud.

Del 1 al 31 de octubre serán recepcionadas las solicitudes de las empresas interesadas en contar con las cinco licencias que serán otorgadas.

Las solicitudes serán recibidas en la Dirección de Vigilancia Sanitaria y los documentos serán evaluados por un equipo conformado por representantes del MSP, SENAD, MIC Y Senave.

Las empresas deben presentar documentación que certifique buenas prácticas así como planes de cultivo, de seguridad, de industrialización, transporte, disposición y exportación, este último en caso de que fuera de interés.

Según la ley, prevé el 2 por ciento de la producción de las empresas irá al MSP y de este directamente a todos los servicios del país y será proveído en forma gratuita a la población debidamente registrada.

Una vez otorgada la licencia, las empresas están obligadas a utilizarlas en los siguientes 24 meses.

“Existen historias anecdóticas de probables beneficios del uso del cannabis medicinal pero mientras no sean probadas no son seguras y no podemos dejar de lado el tratamiento sí probado. El registro de pacientes será evaluado para su beneficio”, apuntó Mazzoleni.

Lo que establece la ley es la producción e industrialización controlada de los productos de cannabis medicinal. “Tendrán una composición específica de acuerdo a parámetros de seguridad e indicaciones médicas que están siendo estudiadas”.

Entre los pacientes que tendrían la indicación para el uso medicinal del cannabis se encuentra los que padecen Epilepsia efractaria que produce convulsiones, también el Parkinson.

“La evidencia no es la misma para las indicaciones médicas y el ministerio está monitoreando para dar las indicaciones para los casos efectivos”, puntualizó.