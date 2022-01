Una mujer que no es asegurada del IPS espera hace dos años ser operada de un tumor en el rostro.

En entrevista con la 780 AM, la señora Juana Mercado contó que no tiene seguro de IPS, pero que mediante el convenio del Ministerio de Salud con la previsional, desde hace dos años trata de operarse allí de un tumor en el rostro.

El tumor le fue diagnosticado en el 2020, cuando tenía 33 años. Ahora ya le afecta la parte de los ojos, la nariz, la boca y los ojos. Incluso señaló que tiene la visión borrosa, y le cuesta mucho respirar y comer. “Esto no era así hace dos años. Hace dos años yo no sufría todo lo que estoy sufriendo ahora. Siento que mi vida se me va de las manos”, expuso.

Con el fin de obtener respuesta de las instituciones públicas, recorrió el INCAN, el Hospital de Clínicas y del Trauma, según refirió. Fue en esta última institución que le comentaron del convenio entre el IPS y el Ministerio de Salud para los pacientes que no son asegurados.

“Es todo un protocolo, me dijeron que tengo que hacerme todos mis estudios, los doctores tienen que presentar una evaluación al director, quien tiene que dar su ok para que me pueda operar”, indicó al respecto.

La mujer rogó a las autoridades sanitarias que atiendan su caso, porque lo único que pide es seguir viviendo y compartiendo con su familia.