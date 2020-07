Según lo manifestado por el grupo de exempleadas, en enero de este año se rescindió el contrato que tenían con la mencionada firma y se llegó a un acuerdo con los encargados en cuanto al pago del salarios, que sería fraccionado en tres cuotas. Sin embargo, hasta el momento solo recibieron uno de los tres pagos.

En ese sentido, solicitaron también la intervención del Ministerio de Trabajo para así poder cobrar lo que les corresponde a cada una.

Mercedes Ramírez, una de las afectadas, relató que desde enero de este año la firma no realizó los pagos con relación al sueldo.

“El tema de IPS descontaba de nuestro salario, pero pagaban un mes y al siguiente no. En meses anteriores no pagaban el sueldo en fecha, pero esta vez desde enero ya no cobramos”, expresó en contacto con GEN.

La mujer detalló que G.s 6 millones es el monto total que la compañía le debe a ella, por ejemplo. “El mes pasado me querían dar Gs 500 mil, pero no acepté. Ahora me ofrecieron solo Gs 200 mil, por lo menos que me paguen Gs 2 millones y ya voy a estar tranquila porque tengo deudas y mi hija enferma”, lamentó.