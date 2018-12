El cielo estará parcialmente nublado a nublado, la temperatura más elevada llegará a la tarde y será de 34º C. Sin embargo, la noche no pasará de 30º C. Afortunadamente no se observan probabilidades de lluvia.

Para mañana martes prevén un tiempo caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos variables, chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas. La mínima estimada es de 23º C y la máxima de 34º C.

El miércoles se pronostica nuevamente un calor extremo, cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del norte. Igualmente, chaparrones y tormentas eléctricas. Las temperaturas irán de 24º C a 34º C.

El jueves continuará el clima extremadamente caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del noreste. La mínima estimada es de 24º C y la máxima de 35º C.