“Tenemos menos presión para internación, cama de terapia, además tenemos altas y vamos rotando, no es tan alto el requerimiento como antes”, destacó el doctor Ricardo Olmedo en entrevista con la radio 780 AM.

Esta mejora, según atribuyó el director del Hospital Ingavi, se debe al mayor número de personas vacunadas y la inmunidad que generaron aquellas que ya se enfermaron antes.

Otro dato sumamente positivo es que la cantidad de recuperados está duplicando a los nuevos infectados. Al respecto dijo que parece que se le está encontrando el mejor tratamiento contra el virus, pese a que cada paciente es completamente diferente a los demás. “Hay una diferente brutal entre el virus que llegó el año pasado y la de Manaos de este año, esperamos que no nos llegue la Delta, que es la de India. El año pasado atacaba a los 60 años para arriba, pero hace 20 días atrás veíamos a jóvenes destruidos, era penoso ver eso, ahora calmó un poco”, agregó.

Por otra parte, pese a la mejora, el doctor Olmedo no baja las guardias y mira muy de cerca las consecuencias epidemiológicas que tendrán las internas partidarias celebradas el domingo pasado. “Espero que lo del fin de semana no repercute y tenga algún repunte, porque los epidemiólogos indican que estamos en una meseta tipo serruche, que baja y sube. Queremos que se mantenga esto y que lo del fin de semana no ocasione un repunte”, puntualizó.