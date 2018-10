El hecho ocurrió el 22 de octubre, alrededor de las 13:30, en un bus diferencial de la Línea 2, cuando a la altura de la Avda. Eusebio Ayala subió un joven delgado, alto, de unos 20 años.

“Se queda a dos asientos delante de mí, parado, observando a la gente, luego de unos minutos se acerca y al pasar me tira con un spray un líquido por la cara, me asustó mucho, le grité por qué me hizo eso y una señora que estaba a mi lado también le reclamó”, comentó a la 970 AM, Sabrina.

Relató que posteriormente el colectivo se detuvo para que un pasajero descienda y allí el sujeto aprovechó para salir corriendo, pero sin posibilidad de intentar nada más.

La víctima describió que el líquido tenía un olor muy fuerte y desagradable, el cual le provocó dolor de cabeza, náuseas y mareos.

Minutos más tarde Sabrina bajó a la altura del IPS y se dirigió a su casa, donde bebió un vaso de agua y comenzó a vomitar lo que había ingerido.

“Después de bañarme todo me calmaron el mareo y las náuseas, pero me quedé con la pesadez en la cabeza, ni en los climatizados te podés ir tranquila ahora,”, lamentó la joven.