El gremio de médicos que logró se apruebe el cambio del sistema jubilatorio asegura que el impacto con los cambios incluidos en la ley no será mayor como lo asegura el Ministerio de Hacienda ya que no es una gran cantidad de profesionales quienes ya están en condiciones de acceder al beneficio.

El doctor César Zorrilla, vicepresidente de la Asociación de Médicos del Hospital Nacional de Itaugua afirmó que los cálculos de Hacienda están ‘traído de los pelos’ ya que hablan de 22.000 médicos siendo que como máximo son 5.000 los existentes y de estos alrededor del 60% es aportante.

“Hicimos un trabajo técnico para saber lo que estaba pasando y contratamos al economista Amilcar Ferreira para el efecto y por eso sabíamos que el impacto no sería como ellos cuentan y eso quedó en evidencia en la reunión con la Comisión de Hacienda. Si existieran 22mil médicos cada paraguayo no esperaría por horas que se lo atienda en los hospitales, hablan de una cifra descomunal que no se condice con la verdad”, afirmó el profesional en contacto con la 970 AM.

Según Zorrilla no más de 50 médicos se jubilarán en los próximos 5 años por lo que el impacto en la caja fiscal no será precisamente el que de la jubilación de los médicos.

“Acá hay una animadversión hacia nosotros y es terrible pero seguiremos hablando porque vimos morir a muchos compañeros jóvenes, excelentes profesionales que no tuvieron la oportunidad de jubilarse y los que se jubilaron lo hicieron con un salario que no alcanza ni el mínimo”, señaló.

Otro punto que debe ser analizado, según el dirigente, es el ingreso de nuevos profesionales en caracter de contratados y son los que por años no aportan al sistema y no pueden pensar en una jubilación.

La Cámara de Senadores aprobó ayer por unanimidad el nuevo sistema de jubilación para médicos quienes podrán acceder al beneficio con 55 años de edad y 25 de aporte con el 90 por ciento y con 30 años de aporte y 60 de edad al 100 por ciento. El proyecto pasó al Ejecutivo para su promulgación.