Ricardo Estigarribia, intendente de Villa Elisa, mencionó a radio Ñanduti que actualmente existe una escasez de medicamentos y luego de este panorama, se vendría la falta de oxígeno para los pacientes.

“Algunas empresas nos dijeron que no podrán cumplir con el contrato y que ya están sobrecargados, otras mencionaron que no podrán cumplir porque el Ministerio de Salud no les paga. Por todo eso, nosotros decidimos comprar una planta generadora de oxígeno para el funcionamiento y abastecimiento del Hospital Distrital de Villa Elisa para que eso no ocurra dentro de nuestro hospital”, expresó.

Estigarribia explicó que con esta implementación que están haciendo, el Ministerio de Salud se ahorraría G. 288 millones aproximadamente al mes en pagar por oxígeno de manera tercerizada, por lo que solicitarán a dicha cartera de Estado que direccione esos recursos financieros para la compra de medicamentos para los pacientes con Covid-19.

“En el hospital no solo se atiende a personas de la ciudad sino de otras del departamento Central y del interior del país que son beneficiados y no queremos que nadie fallezca por falta de oxígeno”, refirió.

Finalmente, indicó que este viernes se inaugura el segundo pabellón de contingencia, y una vez que cuenten con la planta generadora de oxígeno, será conectado por 23 camas.