“El discurso del Ejecutivo es uno sólo, que el propio presidente envió. El pedido del presidente es que se apruebe este presupuesto y que busquemos alternativas para cumplir el acuerdo docente, además de busca recursos adicionales para cumplir con el Ministerio de Justicia”, declaró a la 730 AM.

Para el titular de Hacienda, los legisladores avalan los aumentos porque creen que los ingresos serán mucho mayores que los pronosticados para el próximo año. “Mucha gente que está en el Congreso piensa que vamos a tener un rebote de esa magnitud, pero la realidad es que si se da, va a ser de 4% y no de 9% como en años anteriores”, manifestó.

“Si bien estamos viendo algunos ‘brotes verdes’ en la economía, todavía es muy incipiente. Esperamos que estos brotes se maduren y uno de lo elementos fundamentales para que podamos llenar las expectativas del sector privado va a ser que el presupuesto salga alineado y que no tengamos que llegar a ninguna solución dramática como es el veto”, sentenció López y agregó que confía en el Legislativo para “hacer un buen trabajo”.

CESACIÓN DE PAGOS DE SALARIOS

“Un aumento de US$ 700 millones al presupuesto ahora mismo es imposible, es someter al país a un caos porque los recursos no están y nosotros vamos a tener que tomar medidas y nos va a llevar a tener interpretaciones jurídicas muy diferentes de las que se tuvieron en los últimos 30 años. Por ejemplo, ¿cuál es el argumento jurídico que dice que nosotros tenemos que pagar el aumento de salario primero antes que cumplir la finalidad de la entidad?”, explicó ante la consulta de si en realidad solamente se están generando situaciones para justificar el aumento en el PGN 2020.

“A mi no me gusta ser el malo de la película y decir no todo el día, como si fuera que escondo el dinero. En algún momento, el problema de la calidad del gasto se va a resolver con una lucha más exitosa contra la informalidad y con una verdadera reforma tributaria”, expuso el ministro de Hacienda y opinó que si el Gobierno únicamente se dedica a pagar salarios y no a mejorar las condiciones de los servicios públicos siempre habrá problemas, porque nunca se cubren las deficiencias.