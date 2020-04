Dante Servián, presidente de la Coordinadora Agrícola del Paraguay, Itapúa, explicó que la primera nota con fecha del 26 de marzo fue dirigida al ministro de asuntos exteriores de China y el embajador de la República de China en Brasil.

Sin embargo, les explicaron que al no tener Paraguay relaciones diplomáticas con China Continental, no podían dirigirse al Gobierno Chino como tal. Ante esta adversidad no tiraron la toalla y elaboraron otra solicitud, esta vez para la Asociación de Productores Agrícolas de la República Popular de China.

“Es para ver si de alguna manera podemos buscar ayuda en todo el mundo, más aun que China es uno de los países líderes en la lucha contra esta pandemia, viendo que inició con ayudas a Italia, EEUU, Argentina, etc.”, explicó Servián en contacto con radio Uno.

El auxilio consiste en equipamientos de terapia intensiva, ventiladores, materiales de protección para el personal de blanco, entre otras cosas.

En el documento, los peticionantes argumentan que los agricultores y la población en general están pasando por una de las más grandes crisis sanitarias, esta vez causada por el Coronavirus.

Recalcan que el Paraguay es un país mayormente agricultor, muy bien conocido por exportar alimentos a todo el mundo, principalmente soja, maíz, trigo, además de proteínas animales de la vaca y el cerdo.