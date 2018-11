El cambio drástico entre un ambiente climatizado y el del exterior con temperaturas que se acercan a los 40º C puede generar problemas respiratorios y con más rapidez en personas alérgicas. A esta situación se suma el humo de quemas de plantas o basuras domésticas.

La Cátedra y Servicio de Neumología del Hospital de Clínicas registra una gran cantidad de casos alérgicos y los más afectados son los adultos mayores y los niños menores de 5 años que tienden a desarrollar una crisis de asma como una especie de bronquiolitis, con presencia de chillido de pecho, falta de aire, que puede agravar la situación.

“Muchas veces la sensación térmica es brutal porque aumenta tremendamente a nuestro organismo expuesto a esos cambios; generalmente los cambios de temperatura hacen que el organismo se resienta más y se deshidrate; aumente la presión arterial y produzca también problemas respiratorios; y dentro de un ambiente muy frío también hace que el organismo cuando abrimos la boca para hablar hace que pierda las defensas respiratorias y entre el aire frío desencadenando una rinitis, un espasmo bronquial, puede producir chillido de pecho y crisis de asma por eso al tener el aire acondicionado siempre es recomendable tener una ropa mojada o un balde con agua para que no se reseque mucho el ambiente y no incida directamente en las personas el aire frío”, recomendó el doctor Floriano Calderoni, jefe de cátedra.

Ante esta situación el profesional instó en abrir las puertas y dejar que entre el aire puro, el aire más caliente y luego a una temperatura regular uno pueda salir. “No salir bruscamente porque ese cambio también puede desencadenar muchas afecciones respiratorias, que es lo que se conoce como golpe de calor”, puntualizó.

Sobre las consecuencias de la quema de basura y el humo que queda en el ambiente, Calderoni explicó que al producirse una combustión de la materia orgánica produce cantidad de sustancias tóxicas para el organismo tanto alérgicos como biológicos como el monóxido de carbono que hace que el trasporte del oxígeno a través de la sangre se dificulte mucho, de ahí que cuando se produce estas quemazones hacen que las personas que están con antecedentes alérgicos o antecedentes bronquiales tengan muchas veces exacerbaciones o agudizaciones de sus problemas.

Tal es así que pacientes que están a 30 kilómetros de la quemazón inclusive de la dirección del viento pueden llegar a ellos y producir una crisis de asma.

“Se vio a nivel mundial una epidemia de asma por quemazones que se han producido a distancias considerables, por eso se insta muchas veces el cuidado en estas épocas de mucho calor de no fumar, no prender fuego, no realizar alguna maniobra que la naturaleza pueda producir alguna quemazón o principalmente en las rutas ya que hace que la visibilidad disminuya al 100% y es causante de muchos accidentes; el humo afecta enormemente a nivel cerebral y cardíaco, y en especial a las personas que están con antecedentes de asma o de Epoc”, puntualizó el profesional.