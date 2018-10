Desde el año 2016 los distintos estamentos de la comunidad educativa del ITS vienen planteando a las autoridades universitarias la posibilidad de elevarse a la categoría de Facultad.

A esto se suma la intención de otras unidades académicas vinculadas a las Ciencias Sociales de adherirse a la construcción del proyecto de Facultad bajo la denominación de “Facultad de Trabajo Social y Ciencias Sociales”, lo que representaría - según sus promotores- un avance importante en la institucionalización de las Ciencias Sociales en el país, uno de los pocos en la región que no cuenta con una Facultad que aglutine a las disciplinas vinculadas a lo social.



Según señalan referentes del ITS y de las carreras de Sociología y Ciencias Políticas, de la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas, convertirse en Facultad permitiría un mayor desarrollo y crecimiento de las Carreras y de las Ciencias Sociales en general, pudiendo adherir y crear carreras vinculadas a las Ciencias Sociales que aún no tienen desarrollo en la UNA.



En un pronunciamiento emitido por el Consejo Consultivo de Trabajo Social, integrado por Docentes y Estudiantes, además de otros sectores de la comunidad universitaria, se destaca que la infraestructura del ITS está acorde a las exigencias que podría tener la nueva Facultad. Señalan también que la trayectoria de lucha de Trabajo Social por la democratización y

la participación dentro de la Universidad garantizan una construcción armónica de la nueva Unidad Académica.



La decisión respecto a la creación de la nueva Facultad se daría este miércoles en la reunión del Consejo Superior Universitario que tratará el tema.