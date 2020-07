El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, aseguró que no puede meter preso a nadie, al referirse a los casos de corrupción. También mencionó por otra parte que conversará con su ministro Rodolfo Friedmann tras exponerse el negociado que presuntamente hacía con el almuerzo escolar en su época de gobernador del Guairá.

Durante la verificación de las obras de la construcción de la penitenciaría en Emboscada, el mandatario Mario Abdo Benítez fue consultado por la prensa respecto al escándalo desatado en torno al ministro de Agricultura, Rodolfo Friedmann, quien integra su primer anillo. Un prestanombres suyo reveló que, en su época de gobernador del Guairá, este político realizó millonarias tragadas de dinero mediante el almuerzo escolar.

El Presidente aseguró que no vio el programa periodístico que expuso el modus operandi del político guaireño. “Voy a mirar las denuncias, voy a hablar con él, no pude ver ayer. Me voy a interiorizar”, prometió.

En otro momento dijo que permanentemente se analiza la posibilidad de cambiar a los integrantes de su gabinete de ministros.

Por otra parte sostuvo que es necesario buscar la reconciliación colorada, para que exista estabilidad en este momento de crisis. Aseguró que la clase política debe apostar por la reactivación económica, antes que los intereses personales. “Nuestra madurez política le afecta a toda una nación”, acotó.

Respecto a la falta de firmeza contra la corrupción, dijo que “la corrupción no depende del Poder Ejecutivo, para eso está el Poder Judicial y la Fiscalía, yo no le puedo meter preso a ninguno. Hicimos una renovación de la Corte y está gente bien puntuada. Yo no puedo entrar en el rol de otro poder”.

CASO FRIEDMANN

Ayer el programa La Caja Negra expuso que una empresa ligada al exgobernador Rodolfo Friedmann fue proveedora de almuerzo escolar a las distintas escuelas del cuarto departamento cuando éste aún ocupaba el cargo. Así lo confirma Hugo Alexander Torales Viveros, quien aparecía como representante legal y firmaba los contratos con el propio Friedmann, siendo éste gobernador.

La empresa ESSA fue creada originalmente por el ahora diputado Ever Noguera, alias “el rey de las licitaciones”, quien en el 2016 cuando iba a lanzarse a la arena política vendió todas sus acciones a Torales, quien ya era accionista de la SA.

En su momento, se mencionó que Torales oficiaba de testaferro de Friedmann, quien en publicaciones periodísticas de la época admitió ser amigo de Torales desde hace muchos años, pero rechazó cualquier tipo de vínculo empresarial o tráfico de influencias para beneficiarlo.

Sin embargo, cuando Friedmann dejó la gobernación cambió la situación y se apropió de la firma según denuncia ahora Hugo Alexander Torales en una entrevista exclusiva en La Caja Negra (Unicanal).

El prestanombre revela que el entonces gobernador del Guairá, Rodolfo Friedmann, aportó en concepto de capital operativo G. 1.700 millones con la condición de que el 80% de las utilidades de la empresa serían para él.