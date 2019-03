El doctor Bruno Balmelli, médico cirujano y vicepresidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica y Reconstructiva advirtió sobre los engaños que se dan en el mercado de la estética aprovechándose de las personas que buscan realzar la figura y recurren a personas no capacitadas para los procedimientos que requieren de una vasta preparación y certificación.

Alertó además sobre los lugares poco aptos donde se realizan los procedimientos y los productos de dudosa procedencia que ofrecen al usuario, en la mayoría de los casos mujeres.

En contacto con la 970 AM, Balmelli afirmó que no está científicamente comprobado que la vitamina c agrande el contorno corporal, en este caso, los glúteos. “La vitamina C no mejora el volumen del contorno corporal”, insistió.

El profesional señaló que son tres las posibilidades en cuanto a productos para el aumento del volumen en partes específicas del cuerpo como la grasa autóloga, la prótesis de silicona y el ácido hialurónico.

Dudó que que se trate de colágeno lo hallado en la joven fallecida Graciela Calonga, que seguía un tratamiento estético para el agrandamiento de los glúteos. El colágeno es sumamente costoso y por cada glúteo se invierte alrededor de 10.000 dólares.

“Con fines de engañar le dicen al paciente ‘te vamos a poner vitamina C’ que hasta suena inofensivo y ponen silicona industrial, es barata y se consigue en cualquier ferretería y al colocar sí consigue el aumento de volumen pero es criminal porque la silicona industrial migra y va al hígado y en capas musculares y produce trastornos autoinmunes y puede matar a la paciente”, explicó.

Afirmó que desde la Sociedad están en permanente contacto con autoridades del MSP y están en la búsqueda de una legislación de la cirugía plástica y que exista un control porque se sigue realizando en lugares clandestinos, por personas no aptas ni certificadas y con productos de dudosa calidad.