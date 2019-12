Para los estudiantes que buscan realizar una maestría, Fullbright es la insignia del intercambio educativo de Estados Unidos. Desde 1946, este programa ya tuvo más de 400.000 participantes. Este sistema de becas es administrado por el Departamento de Estado y financiado por el Congreso del país norteamericano. Las embajadas son las responsables de implementarlo en los diferentes países.

Para postular a este programa los requisitos son ser paraguayo residente en Paraguay al momento de la postulación, haber obtenido un título equivalente a una licenciatura y demostrar proficiencia en el idioma inglés. Los exámenes para esto último serán tomados en el Centro Cultural Paraguayo Americano.

Cabe resaltar que no son elegibles para este programa profesionales graduados en los EE.UU. ni profesionales Médicos, Psicólogos, Veterinarios interesados en realizar maestrías con práctica clínica.

La beca puede incluir los costos de postulación a universidades, costo de la visa (tipo J-1), clases de inglés intensivas dependiendo del caso, pasajes de ida y vuelta, matrícula para la institución seleccionada, materiales académicos, seguro médico y una remuneración mensual que varía dependiendo del estado donde estudie el becado.

El programa Fulbright U.S. Scholar proporciona aproximadamente 800 becas de enseñanza y/o investigación para profesores y profesionales con experiencia en una amplia variedad de campos académicos y profesionales. Las instituciones u organizaciones solicitantes pueden proponer proyectos por un período de dos a 12 meses.

Actualmente, se encuentra abierto el periodo de postulación para el programa Fullbright Specialist. Este plan recibe la postulación de universidades, ONG’s, instituciones de educación superior y oficinas del gobierno de proyectos que duren un mínimo de 14 días y un máximo de 42. Los ganadores recibirán a investigadores o profesionales norteamericanos para trabajar las iniciativas y fortalecer las capacidades de las instituciones.

Los requisitos de este programa son completar el formulario adjunto con todos los detalles solicitados y adjuntar el proyecto de la organización, solventar los costos de vivienda, traslado y alimentación del especialista durante la duración del programa, establecer una persona de contacto, quien será el nexo entre el programa el especialista y la Embajada. La institución adjudicada deberá elaborar un programa de la visita a ser compartido con la Embajada y con el especialista una vez aprobado el proyecto y realizar un reporte final de las actividades/resultados del especialista.

En el caso de que el especialista esté en la base de datos, el proyecto deberá ser presentado entre 3 a 4 meses antes del inicio estimado. En el caso de que el profesional no este en la base de datos o que la propuesta no esté vinculada a uno en particular, la iniciativa debe presentarte entre 6 a 9 meses antes de la fecha inicial.

El periodo de postulación para este programa es hasta el 1 de agosto del 2020.