Teniendo en cuenta que Brasil es uno de los países con mayor expansión del COVID-19 en su territorio, el mandatario Mario Abdo Benítez remarcó este viernes que ni pasa por su cabeza reabrir la frontera con ese país.

"Tenemos 700 km de frontera y tenemos que entender que eso es una enorme amenaza para todo lo que venimos haciendo. Ya reforcé, militaricé las zonas más vulnerables y de mayor volumen de gente para hacer todo el esfuerzo de poder disminuir la posibilidad de que ingresen connacionales por el lado brasileño que no sean controlados y que no respeten los protocolos", manifestó.

Además, durante su recorrido por Misiones, el mandamás destacó que no tenemos a ningún paraguayo en terapia intensiva, cuando muchos tenían la expectativa de que hoy habría más de mil muertos en Paraguay. “No tenemos esas imágenes trágicas que vemos en los países vecinos. Tenemos que mitigar esto, ya que no hay aún una vacuna. Nosotros siempre vamos a contar la verdad. Si tenemos buenos resultados, vamos a acelerar algunas actividades que nos están proponiendo, tenemos buenos números relativos, el 40% de la economía paraguaya no paró dentro de la crisis”, dijo.