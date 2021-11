El inspector principal Florencio Vargas, director Operativo y de Control de la Patrulla Caminera, confirmó a radio 1000 AM que la institución emitió una orden verbal mediante la cual se busca realizar un control más eficiente de acuerdo a parámetros visibles de infracción o flagrancia.

En ese sentido expuso que la orden emanada es que los agentes de la Caminera ya no podrán retener a los automovilistas si es que no cometen un adelantamiento indebido, excesos de velocidad, crucen la luz roja, no usen el cinturón de seguridad u otras maniobras peligrosas o no permitidas.

Explicó que la medida impartida busca evitar que los conductores que visiblemente cumplan con todas las normas de seguridad vial sean retenidos.

No obstante, Vargas aclaró que los controles de alcotest seguirán realizándose de manera aleatoria.