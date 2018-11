Durante la jornada del miércoles fue aprehendido el joven Derlis Paredes, quien fue trasladado desde su residencia ubicada en San Antonio hasta la capital del país para que declare ante el Ministerio Público, ya que se presume que habría sido quien aparentemente sirvió de nexo entre el narco Marcelo Pinheiro y su amiga Lidia Meza, quien encontró la muerte en el interior de la celda de la Agrupación Especializada.

La agente fiscal María Irene Álvarez comentó a radio Monumental que el joven colaboró con algunas informaciones, pero, por una cuestión investigativa, no quiso revelar nada de lo expuesto ante ella. Luego de su declaración, el sujeto fue puesto en libertad.

Si bien de manera primaria no se encontraron elementos contra Derlis Paredes, la fiscal mencionó que incautaron su celular para inspeccionar al igual que los teléfonos de la víctima y el victimario. No descartó que pueda ser involucrado más adelante en este caso.

“Es un hecho delicado y sumamente grave, debemos poner el mayor empeño para tener éxito en la investigación”, dijo la representante del Ministerio Público respecto al esclarecimiento del asesinato cometido por el narco que hoy está recluido en una cárcel de máxima seguridad en el Brasil.

Además Álvares refirió que remitió los antecedentes del amigo sospechoso a la Unidad de Trata de Personas para que lo investiguen si consideran oportuno, al presuntamente integrar una red de trata de personas.

AMENAZAS

A través de las redes sociales, Derlis Paredes lamentó que le están haciendo llegar amenazas de muerte y solicitó que no lo involucren en el asesinato de la joven Lidia Meza.

“Me estan llegando mensajes de muerte me estan amenazondo porfavor gente se los pido un favor que me dejen en paz yo nada no tengo que ver con esto, acepto que ella es mi amiga que soliamos estar mucho tiempo junto, pero ella nunca me conto en los pasos que andaba porque me culpan a mi? O solo porque revisan mi perfil y ven que salgo mucho con chicas ya me juzgan porfavor les pido dejenme en paz, estoy apunto de estallar, Me duele todo lo que esta pasando esto no es un juego y no es momento de juzgarle a nadie (sic)”, escribió inicialmente, pero luego borró su posteo.