El comunicador y publicista Hugo Biedermann publicó a través de su cuenta de Twitter un enlace de la página oficial de la Municipalidad de Asunción (asuncion.gov.py) que contenía una base de datos en formato Excel.

Dicho documento alojaba los datos de miles de contribuyentes que actualmente tributan en Asunción. Entre los registros se incluyen nombres y apellidos, direcciones, números de teléfono y cuentas catastrales, así como las marcas y modelos de los vehículos cuyas patentes están registradas en la ciudad capital.

Me enviaron una página de la @AsuncionMuni donde figuran todos los datos de los propietarios de vehículos incluyendo números de celulares etc etc. Me pregunto quien carajo son para publicar datos privados con teléfonos y dirección etc etc. Estamos todos locos. pic.twitter.com/c3g5gXmY6V

— Hugo Biedermann M (@Hugobie) 8 de julio de 2019