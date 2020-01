En charla con la prensa, el intendente Óscar Rodríguez denunció que un grupo de carriteros están supuestamente llevando a cabo una guerra sucia contra su administración municipal, mientras la población está en zozobra ante los casos de dengue.

Según la denuncia presentada, los carriteros tiran basuras en algunos puntos estratégicos de la ciudad de Asunción, de modo a dañar la imagen del municipio.

El jefe comunal señaló que llegaron a captar a estos trabajadores mientras tiraban en la vía pública un cúmulo importante de residuos. Adelantó que estos inescrupulosos serán denunciados ante la Fiscalía.

Consultado sobre si detrás de este supuesto boicot estaría el diputado colorado Hugo Ramírez, respondió que no creía en las brujas, pero “de que las hay, las hay”. “Nosotros no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir adelante. No voy a dar un paso atrás. Vamos a ser implacables”, puntualizó.

A su vez, el asesor jurídico Benito Torres confirmó que recurrirán a la Fiscalía para dar con los responsables del supuesto boicot. "Vamos a realizar una denuncia en contra de personas innominadas que vienen esparciendo basura en varios puntos de la ciudad de manera a perjudicar la gestión del actual intendente", comentó en entrevista con la 650 AM.