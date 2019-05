En charla con la prensa, el mandatario Mario Abdo Benítez confirmó que el exfiscal Carlos Arregui se encargará de investigar lo ocurrido en la Previsional y luego elevará un informe.

“Gracias a esto vamos a investigar todo el proceso licitatorio”, dijo sobre las publicaciones periodísticas. Sin embargo, aseguró que existen casos de periodistas que usan sus medios de comunicación para atacar y luego a través de las agencias de publicidad se arreglan los casos.

Sobre el caso del senador liberal Dionisio Amarilla, no pudo afirmar que hubo tráfico de influencias porque el Gobierno no se vio involucrado en el supuesto intento de soborno al periodista de ABC Color, Juanki Lezcano.

Dijo que habló con algunos de los legisladores de su bancada sobre cómo proceder respecto a Amarilla, pero que recién unificarán criterio cuando estén presentes todos. “Para mí no puede haber inmunidad para interrumpir el trabajo de la justicia, espero que la Fiscalía investigue y se le escuche a él”, sostuvo sobre el desafuero, pero no quiso opinar sobre la pérdida de investidura.

“Vamos a hacer lo justo y lo correcto, no vamos a apañar ninguna conducta delictiva. Vamos a continuar siendo coherentes, pero no podemos tomar decisiones a la ligera, debemos analizar, todo a su tiempo, no vamos a sentirnos presionados por nadie. Va a llegar el tiempo cuando vamos a hablar. No nos sentimos presionados por una, dos o tres tapas de diarios”, lanzó.

MESA DIRECTIVA

Por otra parte, el jefe de Estado sostuvo que con el llanismo habían acordado una alternancia para ocupar la presidencia del Congreso, dando primeramente ese espacio a Silvio Ovelar, por lo que ahora se negocia para que vaya para un liberal del sector de Blas Llano.