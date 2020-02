El comisario Fernando Britez, subjefe de la Comisaría 10, reportó al canal C9N que al mediodía de este lunes se registró un asalto sobre la ruta Transchaco.

Dos trabajadores de una estación de servicios se encontraban a bordo de un vehículo cuando fueron interceptados en inmediaciones del Puente Remanso, en la ciudad de Mariano Roque Alonso, cuando estaban esperando que cambie el semáforo.

Asalto y balacera sobre la Transchaco



20 millones de Gs. sería el botín que se llevaron los delincuentes. Las víctimas serían funcionarios de una Estación de Servicios



Los malvivientes actuaron a cara cubierta y realizando disparos al aire, ocasionando el susto de las personas que se encontraban en la zona. En total se estima que el botín asciende a 20 millones de guaraníes.

“Entre cuatro nos cerraron el paso cuando dio rojo ni bien salimos de la estación de servicios. Me tiraron al costado, me arrodillé y me pedían la plata. A mi compañero, que es el encargado, le golpearon con la culata y tiene cortes. Siempre acostumbrábamos a llevar así la plata de la recaudación”, dijo Pedro Pizurno, trabajador que iba en el lado del acompañante. Manifestó además que temía que lo mataran, al igual que a su compañero de trabajo.

SUSTO DE LOS TESTIGOS

El ataque causó el susto de los ciudadanos que estaban por la zona en ese momento. “Los ladrones se colocaron en frente del auto (donde estaban los funcionarios) antes que dé verde el semáforo. Entre tres y cuatro se bajaron del otro vehículo que obstaculizaba el tránsito, con la cara tapada y armas largas. Sabían todo porque directo se fueron hacia el auto, era increíble cómo actuaron. Llegué a escuchar cuatro disparos, a la rueda y al aire, además apuntaban hacia la gente para intimidar. El asalto duró 20 segundos”, relató uno de los testigos del hecho.

Otros testigos mencionaron que uno de los trabajadores fue brutalmente golpeado para que entregue el dinero, que estaba escondido en uno de los compartimentos. Mientras que su compañero estaba arrodillado con las manos sobre la cabeza.

“Fueron muy violentos y preguntaban dónde estaba el dinero. Muchas personas que estaban transitando se asustaron, algunos se tiraron de sus motos incluso. Otros retrocedían para escapar del lugar”, indicó una comerciante de la zona que visualizó lo ocurrido.

El personal de Criminalística se encuentra en plena investigación para dar con los responsables.