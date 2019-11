En el Paraguay son muchas las personas que buscan el éxito promoviendo el fracaso de otros. Así lo sostuvo el titular de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos.

Consideró que pese algunos sectores promovieron el desánimo y la desesperanza, el Gobierno de Abdo superó las mezquindades y las limitaciones generadas principalmente al comienzo de la administración.

“Hoy estamos saliendo adelante, no recogiendo la piedra con la que le tiran diariamente al presidente, él no recoge esas piedras, a mí me encantaría a veces recoger y devolver”, expresó Duarte Frutos.

Resaltó que el mandatario cuenta con la paciencia y la capacidad de tolerancia para ignorar las críticas malintencionadas y seguir adelante mediante el trabajo y la dedicación.

Nicanor habló en el marco de la habilitación de tres plantas de tratamiento de agua en Mariano Roque Alonso, con recursos de la Entidad Binacional Yacyretá.

La hidroeléctrica firmó un convenio con la Essap y concedió una inversión superior a los 2.505 millones de guaraníes. Del acto de hoy participó el presidente Mario Abdo Benítez.

Las tres plantas de agua generan 300.000 litros de por hora y de esta manera garantizarán el servicio a Mariano Roque Alonso y a una parte de Limpio.