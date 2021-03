Sara Giménez, directora de la TOA, confirmó a nuestro medio que según el último corte hecho ayer, unas 15.000 personas partieron de la terminal a distintas partes del interior.

“El movimiento de la terminal mermó bastante la semana pasada antes de este nuevo decreto. Cuando se establecieron las restricciones sanitarias por Semana Santa, las personas adelantaron o reprogramaron sus viajes. El incremento se comenzó a notar ya desde el miércoles y eso aumentó ayer”, expresó.

La directora explicó que el siguiente corte se realizará a las 18:00 de este viernes que pertenece al último viaje programado de 18:00 hasta la medianoche.

“Hay movimiento pero no lo suficiente si es que esto no se suspendía. Ayer con los 15.000 viajeros no se llenaron la totalidad de los buses, ya que parados no pueden viajar”, afirmó.

Señaló que la salida de buses se cerrará esta medianoche y solo permanecerá abierta la parte operativa para recibir a los pasajeros que vienen de otras terminales.

Finalmente, garantizó la aplicación del protocolo sanitario a fin de evitar las aglomeraciones.

Según el reporte de la periodista de Gen, Angélica Giménez, este viernes se dispararon las ventas de pasajes de buses, especialmente con destino al Norte del país.

La mayoría de los pasajeros al ser consultados manifestaron que el viaje es por Semana Santa con motivo del reencuentro familiar.