El presidente Mario Abdo Benítez evitó hablar sobre la detención de Ramón González Daher y sostuvo que su rol como presidente no es investigar, por lo tanto, solamente opinará de lo que maneja.

“Eso paso”, respondió inicialmente el jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, cuando se le preguntó sobre la orden de prisión preventiva dictada contra Ramón González Daher y Fernando González Karjallo, por usura y lavado de dinero.

Ante la insistencia del porqué de su silencio explicó que el caso está a cargo de la justicia y que su Gobierno hizo una fuera renovación del Poder Judicial, apuntando a que las instituciones funcionen.

“Yo no tengo el rol de investigar, la justicia tiene su rol propio, yo no opino de lo que no manejo”, afirmó el jefe de Estado, durante un recorrido para verificar las tareas de recuperación de los restos históricos del buque vapor Paraguarí.

Consultado si era el momento en que los intocables están cayendo, el presidente evitó utilizar este calificativo para González Daher y reiteró que la justicia hará su trabajo. “Yo no soy intocable!, aclaró.

El juez Humberto Otazú decretó la prisión preventiva para el exdirigente deportivo, Ramón González Daher y su hijo, Fernando González Karjallo. El padre está procesado por el supuesto hecho punible de usura y lavado de dinero, mientras que que el hijo, únicamente por lavado.

Ambos lograron evitar que se los envíe a Tacumbú y por ahora guardan reclusión en la Agrupación Especializada.