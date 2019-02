“Me provoca mucha irritación, yo trabajé mucho para transparentar Itaipú. No puede una institución pagar ese monto en algo que necesita”, manifestó Carlos Mateo Balmelli a la 650 AM, en relación a la repartija de casi US$ 1 millón a dos agencias publicitarias que eran las mismas que trabajaron para la campaña del presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

De acuerdo a una investigación realizada por ABC Color, las agencias beneficiadas son Mass Publicidad y Oniria TBWA.

Balmelli sostuvo que se están repitiendo “los vicios de siempre”, pero que ahora tienen un costo más elevado atendiendo a la cercanía de las negociaciones con el Brasil. “No puede ser José Alberto Alderete director de Itaipú y lo está demostrando”, criticó.

“Esto es la joda de siempre. Acá vienen a pagar facturas electorales, a repartir dinero, a distribuir prebendas de Itaipú”, subrayó el exdirector de la entidad.

Manifestó que Itaipú no necesita realizar ningún tipo de publicidad y que en su época ‘llovían’ las propuestas de este tipo, pero fueron rechazadas. “Es innecesario ese gasto, como es innecesario la vida lujosa que tenían muchos funcionarios”, acotó.

Explicó que el monto destinado para el pago a estas publicistas, pertenece a los que debían ser utilizados para las obras sociales.