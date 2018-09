Un grupo de ciudadanos indignados realiza una manifestación frente al Ministerio Público, exigiendo que se actúe correctamente en el caso González Daher.

El exsenador se presentó este lunes en compañía de su hijo Óscar Rubén González Chaves, tras la orden de detención dictada poco después del mediodía por parte del fiscal René Fernández.

“Apenas nos enteramos sobre la orden de detención de González Daher, nos hicimos presente”, señaló Aidée Vera, de la organización de escrache.

Sostuvo que lo que corresponde en el caso del exsenador, es que sea aplicada la pena privativa de libertad, ya que la causa está configurada como crimen. “Ellos deben probar de su propia medicina. No hacen una penitenciaría más acorde para los ciudadanos, entonces ahora les toca a ellos también”, comentó Vera.

Por su parte, Esther Roa indicó que González Daher no tendría por qué ir a Viñas Cue, ya que es una Penitenciaria para militares y no para no civiles.

“La verdad que nos tomó de sorpresa la entrega de González Daher. Hoy vamos a tener el privilegio de verlo en vivo”, concluyó.