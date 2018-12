La jueza Letizia Paredes decidió rechazar el recurso de amparo presentado por los taxistas contra MUV, porque no fueron vulneradas las garantías de los que accionaron.

La magistrada señaló que pudo corroborar que no se violó la garantía constitucional de los taxistas y que si hacía lugar al pedido de los mismos, podría cercenar otros derechos, como el derecho al trabajo.

En charla con los medios de prensa aclaró que no toca el fondo de la cuestión, al momento de resaltar que la no reglamentación no impide la realización de una actividad lícita.

Así también recalcó que no es el Poder Judicial el que debe reglamentar, sino que son otros organismos, como el municipio local.

De esta manera, a los taxistas les queda recurrir a la Junta Municipal para presionar y conseguir una reglamentación. De momento los concejales asuncenos estudian una propuesta que pondría numerosas trabas a los muvers.