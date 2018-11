Mercedes Lorena Cardozo es funcionaria contratada de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial desde fines del año 2016 cuando ingresó a través de un concurso de méritos para trabajar en la Dirección de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito.

En contacto con nuestra redacción, la mujer denunció ser víctima de acoso sexual por parte de Alberto Didier González, quien actualmente se desempeña como titular de la citada dirección de la ANTSV.

Según el relato, todo comenzó a mediados del 2017 cuando el hombre empezó a tener insinuaciones y acosarla casi a diario. En ese entonces, él aún se encontraba en la Dirección de Observatorio Vial y no compartía oficina con ella.

La denunciante indicó que, tras asumir el nuevo gobierno, González fue promovido al cargo de jefe de la Dirección de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito, con lo cual pasó a convertirse en su superior directo y, por ende, tener un contacto más cercano, agravándose así la situación.

“Él me decía que yo era su potranca, se montaba en una silla giratoria y me miraba con cara de deseo”, reveló Cardozo al recordar parte de lo que le tocó vivir cuando sufría los acosos. Así también, mencionó que una vez él se le acercó por detrás cuando estaba haciendo fotocopias y le hizo sentir sus partes íntimas.

Al no ceder a sus pretensiones, la funcionaria empezó a ser blanco de maltratos verbales y psicológicos por parte del denunciado. Inclusive, éste amenazaba con sacarla de la institución, de acuerdo a su denuncia. “Todos los días me decía que me quedaba poco tiempo y que dependía de mí para ocupar un buen puesto”, acotó.

La situación llegó al punto de volverse insostenible para Cardozo, impidiéndole trabajar con tranquilidad por toda la presión que recibía. A raíz de ello, tomó la decisión de adelantar sus vacaciones que en principio estaban planificadas para diciembre.

La mujer dijo no haber sentido el apoyo de la directora de la ANTSV, María del Carmen de Porro, cuando se acercó para contarle que era víctima de acoso. “Ella me dijo que podía mudarme a otra dirección o irme como comisionada a otra institución”, afirmó. Entre otras cosas, Porro le habría pedido “que piense bien lo que iba a hacer” y que “no nombre el asunto para no hacer público el caso”.

Destacó el apoyo y el acompañamiento recibido por parte del Ministerio de la Mujer, institución a la que remitió una carta la semana pasada y que iba dirigida a su titular, Nilda Romero Santacruz.

Cardozo teme que a su vuelta de vacaciones se encuentre con la noticia de haber sido despedida de la institución a raíz de la denuncia que radicó contra Alberto González.

RESPALDO DEL MINISTERIO DE LA MUJER

La ministra de la Mujer, Nilda Romero Santacruz, en entrevista con la 780 AM confirmó que efectivamente recibieron la denuncia hecha por Mercedes Lorena Cardozo, motivo por el cual decidieron darle seguimiento al caso y brindarle asistencia.

Desde esta cartera estatal ya han solicitado la instrucción de un sumario administrativo a fin de investigar los hechos denunciados. Así también, se han encargado de brindar asistencia jurídica y psicológica a la víctima del acoso sexual.