Ante la grave crisis de seguridad y emergencia penitenciaria, el diputado Carlos Rejala afirmó que solicitará al pleno, vía resolución, instar al presidente Mario Abdo Benítez, la destitución del ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor y que en su reemplazo sea designado el actual ministro de la SENAD, Arnaldo Giuzzio.

“Tras lo acontecido ayer, con la muerte del comisario Ferrari y el rescate de un líder narco del Comando Vermelho, en la zona de la Costanera Norte, sumado a los cientos de casos de motochorros que tienen sitiados al país, esto desnuda lo que hace tiempo vengo denunciando: la inseguridad total y el estado de zozobra en el que vivimos todos los paraguayos. Aquí hay responsables y tienen que asumir las consecuencias”; manifestó.

Rejala dijo estar de acuerdo con la convocatoria a una sesión extra y anunció que solicitará oficialmente el apoyo de sus colegas para exigir, la destitución de Villamayor y la investigación para dar con todos los responsables que tengan responsabilidad directa o indirecta en la emboscada.

“Según refirió ayer el ministro del interior, la emboscada que le hicieron a la comitiva policial en la Costanera es un hecho aislado y todo está bien. En menos de 1 año, el país se convirtió en tierra de nadie. Nos están robando, nos están matando y lastimosamente la seguridad está totalmente rebasada. Esta gente no puede seguir un día más en el cargo”, indicó.

El legislador destacó que hace un tiempo abogó por la figura de Giuzzio y aseguró que tiene la idoneidad para ocupar un cargo como ministro del Interior.

“Esta es una buena oportunidad para que Mario Abdo tome una decisión correcta”, señaló.

Sobre la liberación del jefa narco “Samura”, dijo que fue perfectamente planificado, pero los órganos de inteligencia ni se dieron por enterado, por lo que fue nula la reacción de la policía en este caso.

“Esto demuestra que en materia de seguridad estamos totalmente rebasados, no existe inteligencia, no existen protocolos de seguridad ni mecanismos de defensa. Desde la cabeza para abajo no está funcionando, se deben ir todos los responsables y espero que a Mario Abdo por lo menos en este caso sea firme”, indicó.

Por último, expresó sus pésames para la familia del comisario Félix Ferrari que murió en cumplimiento de su deber.