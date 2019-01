Sostuvo que todos los países que forman parte del grupo se han puesto de acuerdo para no reconocer el man­dato del presidente de Vene­zuela, Nicolás Maduro.

Saguier Caballero indicó que Paraguay tomará medidas en el momento en que Maduro decida asumir el gobierno el próximo 10 de enero. “Podríamos rom­per relaciones con Vene­zuela”, expresó el canciller nacional.

En ese contexto, manifestó que la decisión del Grupo de Lima fue unánime y que acordaron no recono­cer el gobierno de Maduro si asume el mandato un periodo más. Solamente México –fiel a su principio de no intervención en los asuntos internos de otros países– prefirió no acom­pañar la postura de todos los países que integran el grupo.

El Grupo de Lima fue creado ante la crisis polí­tica y social que atraviesa Venezuela y está integrado por países de América como Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Para­guay, Perú, Santa Lucía y México. Está avalado por los Estados Unidos, además de la OEA y la Unión Euro­pea (UE).

El vicecanciller informó que tras la reunión de can­cilleres afirmaron que las elecciones realizadas en Venezuela el pasado año fueron ilegítimas, por lo que no reconocerán un nuevo gobierno de Nicolás Maduro.

Además, instaron al hasta ahora mandatario a no asumir un nuevo periodo. “Ya no hay condiciones de diálogo posible con Maduro, el cual algunos países venían pidiendo. Cada país va tomar la deci­sión que mejor le parezca y siguiendo su política exte­rior”, refirió.

Sostuvo que Venezuela tiene casi nada de comer­cio con Paraguay. El único vínculo se da por el tema del petróleo, que no ha sido para nada un buen negocio. “Nosotros tenemos como norte pelear por el princi­pio de la defensa de la demo­cracia”, afirmó.

Nicolás Maduro dijo en un comunicado que va respon­der de acuerdo a la acción de cada gobierno.