En la inauguración del tramo que une las ciudades de Tobatí y Eusebio Ayala, el mandatario recalcó el papel de las obras de infraestructura en su Gobierno y la ejecución sin interrupciones inclusive en cuarentena total.

“Durante mi discurso de inauguración de mandato yo dije que quiero los aplausos de salida y no de entrada, Dios tanto me malcría, que me puso dos años difíciles de entrada, pero espero los aplausos de salida, estoy seguro que la historia se escribe después, no en el momento”, expresó Abdo Benítez.

Recordó que en su primer año lidió con una economía difícil y en el segundo con una pandemia en la que Paraguay apunta a ser uno de los menos perjudicados de la región.

Abdo resaltó que hasta aquí el gobierno de mayor cantidad de obras en la era democrática es el de Horacio Cartes, pero que en lo que va de la actual administración, el número ya se está duplicando.

Mencionó la construcción de dos puentes internacionales después de 35 años, la duplicación de la ruta Transchaco y un récord de ejecución en la ANDE y el MOPC, además de la multiplicación de camas

En otro orden instó a defender a quienes generan empleo, entre ellos, los representantes del sector privado y anunció que a las críticas responderá con trabajos y con resultados, a pesar de las dificultades.