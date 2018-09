“Yo reaccioné cuando las personas me agredieron. Un señor nos escupió a mí y a mi asistente. No es que yo salí a gritarles como mencionan, eso la prensa no cuenta”, dijo la abogada en entrevista con la 780 AM.

Parquet aseguró que los manifestantes únicamente pretenden tener notoriedad al realizar este tipo de atropellos. “Esta gente viene a hacer esto no precisamente contra González Daher, porque van en mi contra siendo que simplemente estoy cumpliendo mi función”, resaltó.

Momento en que Sara Parquet, la abogada de González Daher, era increpada por los manifestantes.



imágenes de cortesía. pic.twitter.com/ThwsDWervi — GEN (@SomosGEN) 24 de septiembre de 2018

La letrada mencionó que hace 30 años ejerce la profesión y que no permitirá que nadie la obligue a no defender a alguna persona que requiere de sus servicios. “Nadie me va a decir a quién representar o no, soy responsable de mis actos. Yo vivo de esto, es mi profesión, no hay derecho de que estas personas pretendan imponerme algo”, acotó.

Tanto el Colegio de Abogados del Paraguay como el grupo de exalumnos de Derecho UNA condenaron la agresión física y verbal protagonizada por los manifestantes contra Parquet durante la comparencia de su cliente ante la justicia.