La abogada Daisy Irala dijo a la radio 650 AM que una de las asesinadas en Yby Ya’u es la hija de la abogada Miriam Villalba, hermana de Carmen y Osvaldo Villalba, integrantes del EPP. Esta mujer se encuentra actualmente en Argentina.

"Nadie sabe exactamente qué fue lo que pasó. Lo único cierto es que mataron a dos niñas menores. Enterraron a toda velocidad para tapar la barbaridad de lo que hicieron. Queremos que entreguen los cuerpos para darle una merecida sepultura”, indicó.

Calificó además de barbaridad la forma en que actuaron los integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y resaltó que los sicarios tienen más principios que los militares y policías, porque “no le van a acribillar a balazos a las criaturas por que sí nomás”.

Respecto al reclutamiento y adoctrinamiento de menores por parte del grupo guerrillero, la defensora planteó: “¿De qué adoctrinamiento hablan si son sus familiares? O acaso los hijos que viven con sus padres no reciben las enseñanzas que ellos les dan. Son familiares, acaso no vivís con tus hijos, le inculcás tus principios e ideologías. Cada padre tiene derecho de inculcar los principios que desea. No es que hayan sido reclutados. El Estado no reconoció que el EPP sea un grupo insurgente, sino que es un grupo criminal. También el delincuente vive con su familia, ¿acaso porque es delincuente se desprende de su núcleo familiar?”.

En otro momento dijo desconocer qué exactamente hacía la hija de Miriam Villalba con el EPP, lejos de su madre. “Puede estar con el papá o los tíos, independientemente que viva debajo del puente o en un palacio les puede visitar. Son familia”, agregó.

La letrada dijo que no confía en que se haga una autopsia en nuestro país porque “todos están confabulados”. “No vamos a tener en Paraguay una investigación parcial. Nosotros queremos llevar los cuerpos a la Argentina, allá sí se podrá hacer la autopsia”, agregó.

La abogada rechazó que la prueba de parafina haya dado positivo. “No es confiable lo que hace este grupo criminal que es el Gobierno, que desde el principio mintió al decir que era Magna Meza la abatida, no podés confundir el cuerpo de una nena de 11 años con una de 40 años”, lanzó.

Si el Gobierno no desea entregar ambos cuerpos, Irala alegó que se expondrán al delito de desaparición forzosa.

Quien fue defensora de varios epepistas condenados aseguró por último que el poder político siempre fingió y manipuló las pruebas para instalar un escenario contra los acusados.