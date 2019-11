Una mujer, cuya identidad se resguarda por seguridad, reveló a radio Monumental AM cómo fue afectada por algunas de las estrategias del dirigente luqueño Ramón González Daher, quien le otorgó un préstamo usurario de 115 millones de guaraníes.

“Nosotros hemos cancelado la deuda, pero no me devolvió el cheque porque justo no tenía en ese momento. Luego siempre tenía una excusa; me decía que tenía en un sitio y después en otro. Un día me demandó por estafa y fui presa, fui a parar al Buen Pastor, pero hay pruebas de que hubo pago“, sostuvo.

Tres meses estuvo privada de su libertad y salió al obtener medidas alternativas a la prisión preventiva. Luego de esto siguió su calvario. Supuestamente, González Daher le comenzó a escribir y a solicitar fotografías de sus partes íntimas.

La víctima sostuvo que el usurero describía la ropa que ella tenía cuando iba a firmar en el juzgado y la citaba a su oficina para que él pudiera verla. “Me decía: ‘Hola niña, ¿qué estás haciendo? Mandame una foto de tus pechos o con tu ropa interior. Vamos a encontrarnos’. Me invitaba a salir también, me decía que era linda, pero yo me callaba porque tenía miedo, porque él tenía mucho poder”, denunció.

“La justicia divina existe y ahora este señor está pagando todo lo que hizo. Él tiene mucho poder. En el juzgado de Luque prácticamente todos eran sus empleaditos”, manifestó la ciudadana.

Hasta el momento la causa en su contra sigue abierta porque aún no le entregaron el cheque, siendo que tiene la prueba de que saldó la deuda porque el pago se hizo mediante un cheque firmado por ella y que fue retirado por el hombre.

Ramón González Daher está imputado por usura y lavado de dinero. Guarda prisión preventiva en la Agrupación Especializada, por disposición del juez Humberto Otazú.

La defensa de González Daher y su hijo planteó este jueves la extinción de la acción penal por extemporaneidad. También pidió que se levante el bloqueo e inmovilización de cuentas y bienes.