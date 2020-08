La doctora Rossana González, del Sindicato Nacional de Médicos, dijo que el sistema sanitario está colapsado y recordó que la gente no solo muere por Covid-19, sino que por diversas patologías.

Dra. Rossana González, del Sindicato Nacional de Médicos, manifestó a la radio 650 AM que están en contra de que se redireccione el dinero presupuestado de Salud Pública para el pago del Pytyvo 2.0.

"Evidentemente tenemos miles de necesidades y tenemos US$ 500 millones que no se están usando. Es una lástima, siendo que necesitamos más infraestructura, más profesionales e insumos. Es inexplicable porque vivimos pidiendo mayor presupuesto y cuando lo tenemos no lo usamos", dijo.

González indicó que la prioridad, antes del pago de gratificaciones, es la seguridad de los trabajadores de blanco y dijo que los equipos de bioseguridad se tienen porque fueron donaciones. “Faltan tomógrafos, resonadores, no hay medicamentos en las terapias intensivas, faltan tubos, ambulancias y aviones para trasladar a pacientes. Evidentemente ese dinero sí hace falta en Salud Pública, no solo para covid-19 sino para otras dolencias. La gente no muere solo por Covid-19, sino que por otras patologías”, agregó.

La entrevistada indicó que el sindicato está trabajando de cerca con los funcionarios de Alto Paraná, ante la crítica situación que se vive en el este del país. “Vamos a recorrer los hospitales para buscar soluciones. Aclaramos al Gobierno que nosotros no estamos para armar conflictos sino para buscar soluciones", remarcó.