“Él no realizó ningún tipo de llamada frente a nosotros, en ese sentido, estoy abierto a la investigación”, dijo Prieto en entrevista con la 730 AM y aclaró que tampoco fue testigo de ningún mensaje o contacto con una aplicación de citas.

El defensor aseguró que no le dio el dinero a Pinheiro y que además desconocía que su cliente tuviera acceso a un celular en la Agrupación Especializada.

“No me importa lo que haga por fuera del proceso, cualquier situación que esté por fuera no es de mi interés, no forma parte del servicio para el cual fui contratado”, sostuvo el abogado.

Argumentó que los detalles relativos a la inconducta del procesado son una cuestión exclusiva y personal del cliente, no así del profesional.

El abogado afirmó que desconoce si Lidia Meza ingresaba a la Agrupación al momento en que él salía minutos después de reunirse con Pinheiro, ya que él solo supo de la existencia de la joven hasta después de ocurrido el homicidio.

Prieto indicó que si la expulsión se dio por considerarse que afectaba la seguridad nacional, entonces hubo argumento suficiente para sacarlo del país.

El defensor lamentó que otros abogados hayan asumido posturas acusatorias en su contra, afirmando que también él debía ser imputado por el crimen de la joven.