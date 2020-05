“¿De qué nos sirve la apertura comercial si en 15 días ñamanomba?”

El ministro del Interior, Euclides Acevedo, mencionó que es sensible la cuestión en la frontera y argumentó que no "sirve de nada" la vuelta al campeonato del fútbol y a la apertura comercial si no se cumplen los protocolos sanitarios y en 15 días la ciudadanía comienza a morir al haber un contagio masivo de COVID-19. Calificó de ocurrencia colectiva el deseo de independizar Alto Paraná.