El planteamiento para la prohibición de bautismos universitarios habla del acto en sí y no del lugar donde se desarrolla la actividad, por lo que de entrar a regir no solo afectará a la facultad sino a cualquier sitio. Además, los infractores se exponen a perder un año académico.

El defensor del Pueblo, Miguel Godoy, aclaró que el proyecto de ley no busca impedir ninguna celebración por el ingreso o egreso de alumnos, sin embargo, sí establece una prohibición para los denominados “bautismos”, en los que se pone en riesgo la integridad de los estudiantes.

“Son situaciones que van a poder ser evitadas porque se prohíbe todo tipo de bautismos que comprometan la salud de los chicos, la integridad física de los mismos”, comentó Godoy en entrevista con la 970 AM.

Señaló que entre las sanciones por infringir la normativa se establecen: multa de 20 jornales mínimos para los organizadores y la pérdida de un año académico.

El planteamiento no hace alusión al lugar donde se desarrolle el bautismo sino que habla del acto en sí, es decir, los universitarios no podrán escudarse en el argumento de que la actividad no la hacen dentro de la universidad.

“Independientemente al territorio donde se haga no tiene ningún tipo de consideración, porque a su vez la respuesta de las universidades es que no tienen responsabilidad por eso”,, dijo el defensor.

Esta iniciativa surge a raíz de los hechos recientes ocurridos en la Facultad de Agronomía y en la Facultad de Medicina (Sede Villarrica) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).