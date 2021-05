“Inmediatamente tomamos la decisión de que se realicen los pasos para un sumario, una investigación de los hechos y luego iniciar el sumario si corresponde. Continuamente estamos haciendo sumarios sobre todo por el problema de falta de cumplimiento de marca horaria”, señaló el Dr. Laurentino Barrios.

El decano de la Facultad de Medina dijo que el pasado 24 de marzo entró a regir un nuevo reglamento para los sumarios y que eso los obliga primero a una investigación y luego de ella si corresponde se abre el sumario y que el caso del Dr. Miguel Farina está en esa etapa actualmente.

“Estamos haciendo sumarios, tenemos 74 docentes y auxiliares que fueron sumariados, 41 terminaron, 31 están en proceso. Como no da abasto la cantidad de sumarios hay otros 95 colegas esperando ser sumariados, pero no tenemos la cantidad suficiente de abogados”, dijo el Dr. Barrios.

Pero el decano señaló que el tema del Dr Farina, ya está siendo investigado y se verá si el profesional realmente cumple las horas que tiene asignadas o si está realizando otras labores cuando debería estar en el Hospital de Clínicas.

“Yo como decano igual marco, todos tenemos que respetar la ley. No podemos después de ganar un concurso para el cargo decir no me gusta mi horario”, refirió.

Según el horario de trabajo el Dr. Farina debe estar en el servicio de Emergencia de 10:15 a 13:15 por el cual recibe un salario de G. 4.000.000 y en la segunda Cátedra de Clínica Quirúrgica del Hospital de Clínicas el profesional tiene un horario de 13:20 a 15:20, por el que cobra un salario de G. 6.500.000, sin embargo en el Sanatorio La Costa el Dr. Farina aparece que hace consultorio de 12:30 a 14:30 los martes, miércoles y viernes, en el mismo horario en que debe estar en el Hospital de Clínicas, ya que se le paga G. 6.500.000 por ese trabajo.