El doctor Ángel Núñez, director de Terapia Intensiva del Ministerio de Salud, indicó que al recorrer las terapias se puede constatar que los pacientes graves que están internados actualmente por Covid-19 no completaron sus dos dosis anticovid o incluso no se llegaron a aplicar siquiera la primera.

Ángel Núñez, director de Terapia Intensiva del Ministerio de Salud, reportó al canal Gen que se registra una disminución importante en el interior del país, mientras que en Central y Capital sigue alta ocupación porque casi todos los casos se concentran en estos sitios.

Precisó que el 50% de los internados en UTI corresponde a los mayores de 60 años para arriba y muchos de ellos poseen enfermedades de base.

La autoridad indicó que el denominador común en los casos graves es la falta de inmunización para hacer frente al virus. “Estuve en estas semanas por el interior del país y en todos los lugares preguntaba a los coordinadores médicos sobre si los internados tenían la vacuna y la respuesta siempre es negativa. O no llegaron a completar el esquema con su segunda dosis o no tenían la vacuna”, acotó.

Si bien dijo que no hay números oficiales sobre las personas internadas que no estén vacunadas, remarcó que eso se percibe al visitar las terapias intensivas. “Los no vacunados están más expuestos. Los no vacunados son los candidatos ideales para UTI. Los no vacunados son más propensos a desarrollar la firma grave de la enfermedad y fallecer. Un vacunado es un paciente menos en UTI, uno menos que fallecerá”, puntualizó.