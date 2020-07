“Fue un balde de agua fría enterarnos de eso (pornografía infantil atribuida al padrastro), nosotros siempre apuntamos a él, para la familia él es el único responsable de haberla llevado (a la niña)”, dijo en contacto con Gen el abuelo de la menor.

Respecto a su hija, el señor reiteró que ella se mantiene en su versión inicial de no saber nada, por lo que no descarta que esté bajo presión de su pareja.

Mañana domingo se prevé otra caravana frente a Judiciales, donde se encuentra recluido el imputado por pornografía infantil. Allí el abuelo de la niña y un grupo de ciudadanos pedirán que el procesado sea remitido a la cárcel de Tacumbú o a cualquier penitenciaría común.

La menor de 7 años desapareció el 15 de abril pasado en Monte Pakarä, Emboscada y el relato inicial de que se perdió cuando corrió detrás de dos cabras quedó descartado por los investigadores, quienes confirmaron que el ciudadano alemán fue el único que se llevó a la niña de la propiedad.

En el celular del padrastro se encontraron imágenes con contenido de pornografía infantil correspondientes a la menor desaparecida. Las fotografías fueron tomadas con el teléfono del procesado.

Por ahora no se vincula a la madre en este último hecho punible, pero sí comienza la búsqueda de elementos que determinen si estaba o no en conocimiento de lo sucedido con su hija, ya que los archivos corresponden a los últimos meses del 2019 y a los primeros del 2020, por lo que no se trata de un hecho aislado.